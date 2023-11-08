



Атака РФ дронами: украинские копы выжили, выпрыгнув на ходу из авто

В Харьковской области следственно-оперативная группа полиции, ехавшая на служебном автомобиле на задержание коллаборантов, подверглась атаке российского беспилотника.



"По словам старшего следователя Купянского РПП Николая Харченко, полицейские сразу узнали звук преследовавшего их беспилотника. Правоохранители попытались оторваться, но поняли, что им это не удастся, выпрыгнули из автомобиля за секунды до того, как дрон сбросил гранату и раздался взрыв. Трое полицейских с контузией находятся в больнице", - сообщили в Нацполиции.



По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.