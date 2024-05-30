



Атака на Крым 30 мая: росСМИ пишут о 7 "убитых" и "раненых" кораблях

Ночная атака украинских военных на временно оккупированный Крым 30 мая обрастает новой информацией. Официально Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило уничтожение только двух катеров РФ. Однако российские СМИ пишут о куда более серьезных последствиях для российского флота.



"Четыре катера, два парома и лоцманский катер повреждены или уничтожены в результате ночной ракетной атаки в Крыму. Пять человек ранены", – пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.



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Так, помимо лоцманского катера "Мечта", который затонул, в Крыму во время сегодняшней атаки повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард".



"Последний из-за повреждений сел на мель. На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа. На "Авангарде" ранены 4 человека", – добавили в Telegram-канале.



Помимо этого, повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении двух из которых уже сообщили в ГУР МО Украины.



Кроме того, крымские гауляйтеры также сообщали, что два парома пострадали в Керчи от якобы "сбитых обломков ракет".



Как сообщал Mignews.ua, ночью 30 мая ГУР МО Украины провело очередную операцию во временно оккупированном Крыму. Для этого они использовали морские дроны Magura V5. Несмотря на то, что РФ поднимала в небо едва ли не искадрилью – шесть самолетов и два вертолета, – украинским разведчикам удалось уничтожить два российских катера типа "Тунец".



Позже ASTRA написала, что затонул и российский лоцманский катер "Мечта".