



Американская ракетная бомба удвоит дальность удара ВСУ: подробности

Ожидается, что Соединенные Штаты отправят Украине новое оружие – бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB, которая удвоит потенциальную дальность удара украинских войск.



Самым дальнобойным оружием Украины в настоящее время является управляемая реактивная система залпового огня GMLRS. Ее ракеты могут пролететь 77 километров, в то время как дальность действия GLSDB составляет 151 км. Большая дальность действия позволит украинским военным атаковать российские силы с большего расстояния или, возможно, глубже проникнуть на территорию, удерживаемую Россией.



GLSDB с ракетным двигателем сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39, обычно сбрасываемую с самолетов, с ракетным двигателем M26, оба из которых широко распространены на вооружении вооруженных сил США. Оружие производится совместно шведскими компаниями SAAB и Boeing Co и прошло первые летные испытания в 2015 году.



Технологические достижения GLSDB делают его потенциально более эффективным. Навигационная система позволяет снаряду обходить препятствия, такие как горы и определенные средства ПВО, в отличие от традиционной артиллерии, которая движется к своей цели по параболической дуге. Оружие также оборудовано для защиты от определенных попыток создания помех и имеет программируемую взрывчатку.



GLSDB может быть доставлена ​​уже весной 2023 года, согласно документу Boeing, сообщает Reuters.