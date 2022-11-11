



40% украинской энергетической инфраструктуры не работает, зима будет сложной

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала о масштабах разрушений критической энергетической инфраструктуры, которую она увидела во время визита в Киев, и заверила, что страны ЕС продолжат оказывать поддержку Украине в восстановлении сети.



Она добавила, что с 10 октября россияне нацелились на гражданскую инфраструктуру Украины – производство электроэнергии, а также линии электропередач и теплоцентрали: "Все – для того, чтобы причинить человеческие страдания, а это – категорически недопустимо", – заявила еврокомиссар по вопросам энергетики.



Кадри Симсон отметила, что ЕС вместе с Энергетическим сообществом создал Фонд поддержки энергетики, чтобы страны как из ЕС, так и из-за его пределов могли поддержать усилия, чтобы восстановить, если они могут, и заменить полностью разрушенные старые элементы, формы или подстанции. Еврокомиссар отметила украинские компании и инженеров, которые продолжали ремонтировать повреждения, несмотря на непрерывные обстрелы.



"Мы должны обеспечить необходимое оборудование, чтобы они могли и дальше делать свою работу. Конечно, ущерб значительный. 40% инфраструктуры не работает, а значит, зима будет очень сложной. Но шаг за шагом мы можем исправить повреждения", – сказала Кадри Симсон.



Она также напомнила, что с марта Украина подключена к европейской электросети, поэтому Европа может обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы заменить часть потерянного производства электроэнергии из украинской земли.



Кроме того, Кадри Симсон отметила: "Трудно оценить сколько домохозяйств этой зимой останется без электричества, потому что никто не знает планов российских военных. Мы не знаем, сможем ли вернуть контроль над крупнейшей европейской атомной электростанцией – ЗАЭС".