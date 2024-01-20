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20 января : Киборги выдержали, не выдержал бетон
20.01.2024 11:11 MIGnews.com

20 января : Киборги выдержали, не выдержал бетон

В Украине 20 января отмечают День чествования защитников Донецкого аэропорта. 


В этот день девять лет назад завершились бои за аэропорт Донецка. Невероятная оборона продолжалась с мая 2014-го. 

Защитников аэропорта назвали “киборгами”. 

Оборона Донецкого аэропорта - стала одной из первых битв, которая показала, что Украина России не по зубам.
Азовсталь, тяжелые бои за Харьков, Северодонецк, Бахмут,  Попасную, Марьинку, Авдеевку - все это места, где русские потеряли невероятное количество военных в “мясных штурмах”.

 

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