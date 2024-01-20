20 января : Киборги выдержали, не выдержал бетон
В Украине 20 января отмечают День чествования защитников Донецкого аэропорта.
Сегодня день памяти защитников Донецкого аэропорта!— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) January 20, 2019
"Киборги выстояли - не выстоял бетон"
242 дня обороны
110 воинов потеряла там Украина
Четыре года назад рухнула башня ДАПpic.twitter.com/dUAgEnUAph
В этот день девять лет назад завершились бои за аэропорт Донецка. Невероятная оборона продолжалась с мая 2014-го.
Защитников аэропорта назвали “киборгами”.
Оборона Донецкого аэропорта - стала одной из первых битв, которая показала, что Украина России не по зубам.
Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта— Ukraine frontline news 🇺🇦 (@Doctor_Stefan) January 20, 2017
Киборги выстояли - не выстоял бетон
Донецкий аэропорт 15января 2015года.Cъемка с воздуха pic.twitter.com/f7IBaWzMlS
Ровно 4 года назад украинские "киборги" ушли из донецкого аэропорта. Его оборона длилась 242 дня, солдаты покинули его, только когда здание было полностью разрушено, а свое прозвище получили за стойкость и мужество, с которыми обороняли его pic.twitter.com/h1hr70DDMA— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 21, 2019
Азовсталь, тяжелые бои за Харьков, Северодонецк, Бахмут, Попасную, Марьинку, Авдеевку - все это места, где русские потеряли невероятное количество военных в “мясных штурмах”.