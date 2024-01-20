



20 января : Киборги выдержали, не выдержал бетон

В Украине 20 января отмечают День чествования защитников Донецкого аэропорта.

Сегодня день памяти защитников Донецкого аэропорта!



"Киборги выстояли - не выстоял бетон"



242 дня обороны

110 воинов потеряла там Украина



Четыре года назад рухнула башня ДАПpic.twitter.com/dUAgEnUAph — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) January 20, 2019

В этот день девять лет назад завершились бои за аэропорт Донецка. Невероятная оборона продолжалась с мая 2014-го.

Защитников аэропорта назвали “киборгами”.

Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта

Киборги выстояли - не выстоял бетон

Донецкий аэропорт 15января 2015года.Cъемка с воздуха pic.twitter.com/f7IBaWzMlS — Ukraine frontline news 🇺🇦 (@Doctor_Stefan) January 20, 2017

Ровно 4 года назад украинские "киборги" ушли из донецкого аэропорта. Его оборона длилась 242 дня, солдаты покинули его, только когда здание было полностью разрушено, а свое прозвище получили за стойкость и мужество, с которыми обороняли его pic.twitter.com/h1hr70DDMA — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 21, 2019

Оборона Донецкого аэропорта - стала одной из первых битв, которая показала, что Украина России не по зубам.Азовсталь, тяжелые бои за Харьков, Северодонецк, Бахмут, Попасную, Марьинку, Авдеевку - все это места, где русские потеряли невероятное количество военных в “мясных штурмах”.