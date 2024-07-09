



10 июля в Киев приедет противник Орбана - Петер Мадьяр

Очень хочется верить, что не Орбаном единым. Итак, завтра, 10 июля, в Киев прибудет политический оппонент Виктора Орбана, Петер Мадьяр. Визит был анонсирован после чудовищного обстрела детской больницы ОХМАТДИТ.



Петер Мадьяр осудил российский удар по детской больнице ОХМАТДИТ и назвал здоровье, а также безопасность детей приоритетом. В частности анонсировал чрезвычайную гуманитарную акцию.



"С помощью фонда "Медспот" мы передадим значительное количество медицинского и оздоровительного оборудования местным больницам, которые больше всего в нем нуждаются. От себя лично, как физическое лицо, я жертвую Фонду 1 миллион форинтов (2 736 долларов)", - написал политик.







