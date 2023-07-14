



Снимите немедленно: от этой одежды стоит отказаться перед вылетом

Некоторые элементы одежды могут задержать вас в аэропорту во время проверки службой безопасности.



По данным The Sun, женщинам советуют отказаться от бюстгалтера с металлическими косточками.



Это объясняется тем, что сканер может отреагировать на металлическую вставку, что приведет к неловким задержкам во время прохождения проверки. Если все же это произошло, стоит обратиться в охраннику-женщине, объяснив ситуацию.



"Сначала она, вероятно, будет использовать ручной металлоискатель. После этого она может захотеть провести обыск вручную, и вы имеете полное право попросить, чтобы это было сделано в приватной зоне. Вас не должны просить о том, чтобы вы разделись", - сказала путешественница журналистам.



Заменить этот элемент одежды можно на лифчик с мягкими косточками или спортивный бюстгалтер.



Это — не единственный предмет одежды, из-за которого туристы могут задержаться перед выходом на посадку. Уточняется, что проблемы могут возникнуть и из-за обуви, которую при проверке могут попросить снять.



"Моя любимая дорожная обувь — шлепанцы/кроксы/, потому что их легко надевать и снимать. Это позволяет быстрее проходить проверку. Наденьте носки, потому что вам придется снимать обувь", - посоветовал бывший офицер службы безопасности на транспорте Жасмейн Вашингтон.