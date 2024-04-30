



Перебои с GPS: Finnair приостановила рейсы из Хельсинки в Эстонию

Авиакомпания Finnair приостановила рейсы в эстонскую Тарту из Хельсинки из-за перебоев с GPS.



Об этом сообщает ВВС.



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Уточняется, что перелеты в Эстонию прекращены на месяц. Авиакомпания за это время обещает найти способы для безопасной посадки самолетов без использования системы GPS.



Напомним, что министры иностранных дел балтийских стран заявили о том, что Россия подавляет сигналы GPS в районе Балтийского моря.