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Перебои с GPS: Finnair приостановила рейсы из Хельсинки в Эстонию
30.04.2024 14:35 Алина Груднева

Перебои с GPS: Finnair приостановила рейсы из Хельсинки в Эстонию

Авиакомпания Finnair приостановила рейсы в эстонскую Тарту из Хельсинки из-за перебоев с GPS. 

Об этом сообщает ВВС.

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Уточняется, что перелеты в Эстонию прекращены на месяц. Авиакомпания за это время обещает найти способы для безопасной посадки самолетов без использования системы GPS. 

Напомним, что министры иностранных дел балтийских стран заявили о том, что Россия подавляет сигналы GPS в районе Балтийского моря.

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