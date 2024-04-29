



Financial Times: Страны Балтии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS

Министры иностранных дел балтийских стран заявили изданию Financial Times о том, что Россия подавляет сигналы GPS в районе Балтийского моря.



“Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать”, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов “гибридной атакой РФ”, которая представляет опасность для их граждан. “Мы определенно обсудим это с нашими союзниками”, — добавил он.



Помехи GPS, по оценкам экспертов, за последние месяцы создали препятствия для десятков тысяч гражданских авиарейсов. В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, направлявшихся из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета именно по этой причине..



Высокопоставленный чиновник в разговоре с изданием предположил, что Россия глушит GPS-сигналы, чтобы защитить Калининград от потенциальных атак украинских БПЛА.

