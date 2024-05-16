



В Международном суде в Гааге стартовали слушания по иску против Израиля

В Международном суде в Гааге стартовали слушания по иску ЮАР против Израиля.



Это происходит на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛа в Рафиахе.



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Ранее несколько стран объявили, что присоединяются к иску. Среди них, в частности, Ливия, Турция и Египет.



В свою очередь, Южная Африка недавно потребовала дополнительных чрезвычайных мер против Израиля из-за операции в Рафиахе.



"Геноцид, который совершает Израиль в отношении палестинцев, положил начало новой и ужасной фазы. Это продолжение Накбы 48-го года", - сказал представитель ЮАР в суде.



Южная Африка утверждает, что операция в Рафиахе нарушит положение Конвенции о геноциде, которое запрещает "намеренно создавать условия жизни, рассчитанные на полное или частичное физическое уничтожение".

