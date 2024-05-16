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Ужас на пляже: бык напал на отдыхавшую туристку
16.05.2024 17:33 Алина Груднева

Ужас на пляже: бык напал на отдыхавшую туристку

В Мексике на пляже недалеко от города Кабо Сан Лукас огромный бык атаковал отдыхавшую там женщину.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

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Эта неожиданная атака вызвала панику среди отдыхающих. Тем временем, туристка поднялась на ноги и попыталась сбежать, но бык нанес еще несколько мощных ударов.

Еще одна женщина попыталась прийти на подмогу и вылила на животное ведро воды.

Власти Мексики отреагировали на видео и отметили, что рядом с пляжем расположено множество ферм, потому по побережью часто бродят животные, особенно ослы. 

"Мы рекомендуем туристам не кормить животных, даже ослов. Они могут напасть на людей и сильно их укусить", - сказал местный чиновник.

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