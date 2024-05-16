Ужас на пляже: бык напал на отдыхавшую туристку
В Мексике на пляже недалеко от города Кабо Сан Лукас огромный бык атаковал отдыхавшую там женщину.
Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Эта неожиданная атака вызвала панику среди отдыхающих. Тем временем, туристка поднялась на ноги и попыталась сбежать, но бык нанес еще несколько мощных ударов.
Еще одна женщина попыталась прийти на подмогу и вылила на животное ведро воды.
Власти Мексики отреагировали на видео и отметили, что рядом с пляжем расположено множество ферм, потому по побережью часто бродят животные, особенно ослы.
"Мы рекомендуем туристам не кормить животных, даже ослов. Они могут напасть на людей и сильно их укусить", - сказал местный чиновник.