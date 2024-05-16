Крушение лодки с мигрантами у побережья Греции: трое пропавших без вести
В Средиземном море недалеко от острова Крит потерпела крушение лодка с мигрантами.
По данным АР, об этом сообщила береговая охрана Греции.
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Спасти из воды удалось 42 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести.
Лодка потерпела крушение в 50 км к югу от Крита. 40 человек были спасены благодаря кораблям, которые проходили в том районе.
Еще двоих спасли с помощью вертолета ВМС Греции. Поисково-спасательная операция продолжается.