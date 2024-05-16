Новости » Происшествия
Крушение лодки с мигрантами у побережья Греции: трое пропавших без вести
16.05.2024 16:48 Алина Груднева

Крушение лодки с мигрантами у побережья Греции: трое пропавших без вести

В Средиземном море недалеко от острова Крит потерпела крушение лодка с мигрантами.

По данным АР, об этом сообщила береговая охрана Греции.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Спасти из воды удалось 42 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести.

Лодка потерпела крушение в 50 км к югу от Крита. 40 человек были спасены благодаря кораблям, которые проходили в том районе. 

Еще двоих спасли с помощью вертолета ВМС Греции. Поисково-спасательная операция продолжается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы