



Крушение лодки с мигрантами у побережья Греции: трое пропавших без вести

В Средиземном море недалеко от острова Крит потерпела крушение лодка с мигрантами.



По данным АР, об этом сообщила береговая охрана Греции.



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Спасти из воды удалось 42 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести.



Лодка потерпела крушение в 50 км к югу от Крита. 40 человек были спасены благодаря кораблям, которые проходили в том районе.



Еще двоих спасли с помощью вертолета ВМС Греции. Поисково-спасательная операция продолжается.