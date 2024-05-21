



Германия о решении МУС: нельзя приравнивать лидеров Израиля к главарям ХАМАСа

Министерство иностранных дел Германии призвало Международный уголовный суд в Гааге не приравнивать израильских лидеров к главарям террористической организации ХАМАС.



Тем не менее, уточняется, что Берлин уважает независимость и процедуры МУС, как и все другие международные суды.



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"Одновременное обращение за ордерами на арест лидеров ХАМАС с одной стороны, и двух израильских чиновников с другой, создало ложное впечатление сравнения. Однако теперь суду придется оценивать совсем другие факты, которые главный прокурор подробно изложил в своем ходатайстве", - сказано в заявлении немецкого МИДа.



В Германии подчеркнули, что главари ХАМАСа несут ответственность за резню, устроенную в Израиле 7 октября.



"Правительство Израиля имеет право и обязанность защищать и оборонять свое население от этого. Понятно, что в этом отношении применяется международное гуманитарное право и все его обязательства", – добавили в ведомстве.

