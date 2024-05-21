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Эрдоган о Евровидении: Турция дистанцировалась от этого позора
21.05.2024 09:14 Алина Груднева

Эрдоган о Евровидении: Турция дистанцировалась от этого позора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил возмущение из-за международного песенного конкурса Евровидение.

По его словам, в конкурсе участвуют "странные персонажи", которые представлены в качестве образцов для подражания для молодежи.

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"Они являются троянскими конями, развращающими общество. В последние годы Турция дистанцировалась от этого позора", - сказал он.

По словам Эрдогана, он хорошо понимаем, какое "хорошее решение" приняла Турция, прекратив участие в конкурсе с 2013 года.

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