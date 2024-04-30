



Аir France-KLM заморозит набор вспомогательного персонала

Аir France-KLM заморозит набор вспомогательного персонала в рамках кампании по сокращению расходов.



По данным Bloomberg, такие меры принимаются после сообщения о масштабных операционных убытках в первом квартале, а также из-за конфликта на Ближнем Востоке и снижения доходов от грузовых перевозок.



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Операционные убытки перевозчика увеличились до 489 миллионов евро по сравнению с 306 миллионами евро в предыдущем году.



"На нашу операционную прибыль повлияли затраты на перебои в работе и снижение доходов от грузовых перевозок", - сообщил гендиректор авиакомпании Бен Смит .