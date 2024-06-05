



Новый турецкий Mesopotamia Express проведет туристов через историю страны

Протянувшись на 1051 км от Анкары до Диярбакыра, он проходит через суровые горные ландшафты и некоторые из самых важных исторических мест страны.



Путешествия на поездах переживают всплеск интереса. От Tren Maya в Мексике до European Sleeper, соединяющего Брюссель и Прагу, - множество новых железнодорожных линий перевозят путешественников по всему миру. А многие железнодорожные компании даже расширяют ассортимент поездов класса люкс, например, новый поезд La Dolce Vida компании Orient Express, который совершает туры по Италии.



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По словам Еша Муннанги, генерального директора глобального сайта по планированию путешествий Rome2Rio, поездки на поездах переживают всплеск спроса. "Данные поиска поездов Rome2Rio свидетельствуют об ошеломляющем росте на 170 % по сравнению с 2019 годом до начала Ковида", - рассказал Муннанги BBC.



Последний пример этой тенденции - новый турецкий экспресс Mesopotamia Express, который открылся в апреле 2024 года.

Опираясь на популярность поезда "Восточный экспресс", запущенного в 2019 году, новый маршрут отправит туристов в эпическое путешествие по центральной Анатолии - региону с богатой историей и культурой. Маршрут протяженностью 1051 км от столицы Анкары до Диярбакыра, города с тысячелетней историей, проходит через суровые горные ландшафты и некоторые из самых важных исторических мест страны.

