



Японец целый год маскировался под гигантскую птицу: зачем он это делал

Японский орнитолог из Токийского университета целый год маскировался под гигантскую птицу, чтобы "втереться в доверие" к синицам, но его задумка была обречена на провал.



По данным интернет-издания Nakonu, ученому приходилось носить "птичью голову".



Он попал в "черный список" стаи, когда приблизился к гнезду, чтобы взвесить птенцов. По словам экспертов по поведению птиц, пташки запоминают лица людей, которых считают угрозой, потому, ученому пришлось замаскироваться, чтобы птицы позволили к ним подойти.



Попытки орнитолога не увенчались успехом. Даже с этой гигантской маской, птицы распознавали в нем угрозу и начинали издавать предупреждающие крики каждый раз, когда он к ним приближался.