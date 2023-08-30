Японец целый год маскировался под гигантскую птицу: зачем он это делал
Японский орнитолог из Токийского университета целый год маскировался под гигантскую птицу, чтобы "втереться в доверие" к синицам, но его задумка была обречена на провал.
По данным интернет-издания Nakonu, ученому приходилось носить "птичью голову".
Он попал в "черный список" стаи, когда приблизился к гнезду, чтобы взвесить птенцов. По словам экспертов по поведению птиц, пташки запоминают лица людей, которых считают угрозой, потому, ученому пришлось замаскироваться, чтобы птицы позволили к ним подойти.
Попытки орнитолога не увенчались успехом. Даже с этой гигантской маской, птицы распознавали в нем угрозу и начинали издавать предупреждающие крики каждый раз, когда он к ним приближался.
一昨年から一緒に研究している研究員。シジュウカラに警戒されないよう配慮した結果こうなった（意味はなかった） pic.twitter.com/yiOBX1JZmL— 鈴木俊貴 Toshitaka Suzuki (@toshitaka_szk) August 22, 2023