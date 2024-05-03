



В Латвии раскрыли подробности о новом пакете санкций ЕС против России

В новый, 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза войдет запрет на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия.



Об этом сообщил министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс.



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По его словам, такое предложение внесено в новый санкционный пакет по инициативе его страны.



Ашераденс указал на то, что страны-члены ЕС проведут обсуждение с целью скорейшего одобрения новыз санкций.



По мнению представителей МИД Латвии, страна считает решения уровня ЕС "наиболее эффективным инструментом" ограничения потока товаров, который мог бы помочь РФ в войне против Украины.



По данным газеты "Postimees", из экспортированной в прошлом году в Россию марганцевой руды, почти 90% прошло через Эстонию и Латвию.