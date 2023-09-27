



В турецких руинах обнаружен неизвестный язык Хеттской империи

В древних руинах Турции найдены клинописные таблички, содержащие надписи на неизвестном языке, которым говорила группа людей в Хеттской империи.



Ученые обнаружили эти надписи на табличках в Хаттуше, археологическом памятнике на северо-востоке Турции, который когда-то был столицей Хеттской империи, сообщает IFLScience.



Хетты, представляющие собой древнюю группу индоевропейцев, переселившихся в Анатолию, создали одну из могущественных империй позднего бронзового века. Они оставили записи своих законов и истории на глиняных табличках. С начала 1980-х годов археологи обнаружили более 30 тысяч глиняных табличек с клинописью в Хаттуше. Большинство из них были написаны на хеттском языке, но последние исследования показали, что некоторые содержат записи на ранее неизвестном языке.



Несмотря на то, что язык только что был обнаружен, его значение ученым предстоит выяснить. Предположительно, данным языком говорили жители Калашмы, области на северо-западной окраине империи. Особенности языка также демонстрируют сходство с лувийским языком, который широко использовался в Хеттской империи.



Исследователи предполагают, что таблички могли описывать древний культурный ритуал, проводимый в Калашме.



Этот необычный язык, хотя и недавно обнаружен, четко связан с семьей индоевропейских языков, которые до сих пор говорятся в большинстве европейских стран, а также на Иранском нагорье и северной Индии.

