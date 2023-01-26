



В Польше может заработать первая коммерческая АЭС

Первая коммерческая атомная электростанция в Польше может заработать до 2036 года



На форуме в Давосе Польша обсудила с представителями южнокорейской компании Korea Hydro & Nuclear Power Co дальнейшие этапы инвестиции в проект строительства Патнувской АЭС



Президент правления PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Войцех Домбровский отметил, что в настоящее время в Польше ядерная энергетика воспринимается как инструмент развития безопасности страны и укрепления ее экономического потенциала.



Несмотря на то, что точная дата завершения инвестиций в Pątnów еще не установлена, однако решимость всех сторон, вовлеченных в проект и их опыт, позволяет считать неофициальный срок в десять-тринадцать лет очень вероятным.