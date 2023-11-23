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В ОАЭ введена в эксплуатацию крупнейшая в мире солнечная электростанция
23.11.2023 06:30 MIGnews.com

В ОАЭ введена в эксплуатацию крупнейшая в мире солнечная электростанция

В преддверии конференции COP28 (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата) Объединенные Арабские Эмираты ввели в эксплуатацию крупнейшую в мире солнечную электростанцию Al Dhafra.

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Солнечная электростанция мощностью 2 ГВт расположена в 35 километрах от Абу-Даби и включает в себя почти 4 млн солнечных панелей. Она обеспечит энергией около 200 тыс. домов и позволит ежегодно сокращать более 2,4 млн тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.



 

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