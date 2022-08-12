



В Иерусалиме ведутся поиски секретных окопов времен Шестидневной войны

На Арсенальной горке в Иерусалиме начались раскопки для поиска секретных окопов, которые, возможно, были скрыты в течение десятилетий после того как они использовались во время Шестидневной войны.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Раскопки начались после того, как десятки солдат ЦАХАЛа обратились в Центр наследия Шестидневной войны и попросили найти окопы, в которых они сражались.



"Все больше и больше запросов поступает от бойцов Шестидневной войны, которые утверждают, что есть дополнительная восточная траншея, которую необходимо найти", - заявил генеральный директор центра Кетри Маоз.



Маоз пояснил, что было три траншеи, " одна из которых смотрела на запад, то есть в сторону Государства Израиль, другая пересекала холм по ширине, а третья смотрела на гору Хар хa-Цофим на востоке".



Эта траншея, предположительно, использовалась иорданскими солдатами для наблюдения за горой Хар хa-Цофим (Скопус).



Группа, ведущая раскопки, использовала аэрофотоснимки для планирования своего проекта и будет работать в течение следующих трех месяцев в надежде найти окопы. Если траншею найдут, то ее сделают доступной для посетителей.