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В Иерусалиме ведутся поиски секретных окопов времен Шестидневной войны
12.08.2022 15:47 Ольга Белозерова

В Иерусалиме ведутся поиски секретных окопов времен Шестидневной войны

На Арсенальной горке в Иерусалиме начались раскопки  для поиска секретных окопов, которые, возможно, были скрыты в течение десятилетий после того как они использовались во время Шестидневной войны.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Раскопки начались после того, как десятки солдат ЦАХАЛа обратились в Центр наследия Шестидневной войны и попросили найти окопы, в которых они сражались.

"Все больше и больше запросов поступает от бойцов Шестидневной войны, которые утверждают, что есть дополнительная восточная траншея, которую необходимо найти", - заявил генеральный директор центра Кетри Маоз. 

Маоз пояснил, что было три траншеи, " одна из которых смотрела на запад, то есть в сторону Государства Израиль, другая пересекала холм по ширине, а третья смотрела на гору Хар хa-Цофим на востоке". 

Эта траншея, предположительно, использовалась иорданскими солдатами для наблюдения за горой Хар хa-Цофим (Скопус).

Группа, ведущая раскопки, использовала аэрофотоснимки для планирования своего проекта и будет работать в течение следующих трех месяцев в надежде найти окопы. Если траншею найдут, то ее сделают доступной для посетителей. 

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