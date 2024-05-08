



Судья отложил рассмотрение дела о секретных документах Трампа

Судья США Эйлин Кэннон во вторник отложила на неопределенный срок процесс по делу о секретных документах бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, сославшись на существенные проблемы с секретными доказательствами, которые необходимо решить, прежде чем федеральное уголовное дело будет передано в суд присяжных, сообщает CNN.



В своем постановлении Кэннон отменила назначенную на май дату судебного заседания и не назначила новую. Решение Кэннон означает, что в настоящее время не назначены даты судебных заседаний по трем другим уголовным делам против него.



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В своем постановлении, принятом во вторник, Кэннон отметила, что ей еще предстоит рассмотреть восемь ходатайств по существу. Она также повторила, что, по ее мнению, обвинения в нарушении правил национальной безопасности в этом деле "представляют собой новые и сложные вопросы".



Хотя все стороны согласились с тем, что дело не будет готово к рассмотрению присяжными в мае, прокуроры все же настаивали на июльской дате судебного разбирательства, в то время как Трамп и его соответчики предлагали даты в августе и сентябре.

