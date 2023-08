В Иерусалиме обнаружен 300-метровый участок акведука периода конца Второго Храма

Израильские археологи обнаружили 300-метровый участок древнего акведука Иерусалима. Об этом сообщило 28 августа Управление древностей Израиля (IAA).



Руины, обнаруженные во время строительных работ в районе Гиват-ха-Матос, являются самым длинным участком акведука верхнего уровня, обнаруженным археологами на сегодняшний день. Водоток был одним из двух каналов, построенных в конце периода Второго Храма для доставки воды в Иерусалим из природных источников в 21 километре от Бейт-Лехема.



Акведук верхнего уровня направлял воду в Верхний город, где располагались королевские дворцы и дома элиты, а сейчас здесь находятся еврейский и армянский кварталы Старого города, а акведук нижнего уровня доставлял воду на Храмовую гору. Римляне использовали акведук в течение десятилетий после разрушения Иерусалима и Второго Храма в 70 году н.э., а затем провели реконструкцию.



По данным IAA, в штукатурке было найдено 25 монет, вмонтированные туда “на удачу”, в том числе одна, посвященная Великому еврейскому восстанию против римлян. Обнаруженная часть акведука состоит из трех отдельных участков, два из которых были построены в период Второго Храма, а третий – римскими легионерами. В некоторых местах акведук поднимался на три метра.



Это открытие поможет датировать время строительства различных частей акведука и определить, начались ли работы при Хасмонеях или при царе Ироде.

300-meter stretch of aqueduct from late Second Temple period uncovered in Jerusalem https://t.co/jLd0wHhkNU