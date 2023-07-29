



В Гималаях нашли следы доисторического океана в возрасте 600 млн лет

Исследователи из Индийского института науки (IISc) и Университета Ниигаты (Япония) обнаружили капли древнейшей воды в минеральных отложениях в Гималаях. Ученые предполагают, что вода осталась от доисторического океана, существовавшего здесь около 600 миллионов лет назад.



Некоторые ученые считают, что между 700 и 500 миллионами лет назад нашу планету покрывали толстые щиты льда, называемые гипотезой Snowball Earth. После этого начался период Второго крупного кислородного события, во время которого произошло увеличение содержания кислорода в атмосфере Земли. Предполагается, что он привел к эволюции сложных форм жизни.



До сих пор ученые не до конца понимают, как были связаны эти два события – из-за полного исчезновения стародавних океанов и отсутствия хорошо сохранившихся окаменелостей. Но гималайская находка может помочь разобраться в этом вопросе. Кроме того, она косвенно подтверждает гипотезу Snowball Earth.



Анализ древней воды показал, что осадочные бассейны того периода были лишены кальция. Не исключено, что это произошло из-за низкого притока рек и отсутствия какого-либо течения. Это указывает на дефицит питательных веществ, что способствовало медленному росту фотосинтезирующих цианобактерий, которые могли бы выделять большее количество кислорода в атмосферу.



Теперь ученые хотят выяснить, что привело к таянию льда, в результате чего атмосфера Земли стала наполняться кислородом. Не исключено, что найденные в Гималаях отложения также позволят точнее определить течение эволюции океанов и жизни на Земле.