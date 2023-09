В Египте под водой нашли древний храм Афродиты – фото

Как сообщило Министерство туризма и древностей Египта, археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты под водой у побережья Александрии.



Находку древнего храма, датированного V веком, осуществила совместная египетско-французская археологическая миссия, работавшая под водой в затонувшей в заливе Абу-Кир древнем городе Гераклион.



Внутри храма были найдены предметы из бронзы и керамики, привезенные из Греции.



Ученые полагают, что Гераклион был построен в VIII веке до н. э. Он был крупнейшим торговым центром и портом Древнего Египта и ушел под воду примерно 1200 лет назад. Археологи обнаружили город в 2000 году.

