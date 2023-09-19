



В Британии разрабатывают военный электроджип с дальностью хода 7000 километров



Британская компания Fering заключила контракт на разработку военной версии своего электрического автомобиля Pioneer 4x4 с потенциальной дальностью хода 7000 км. Разработка будет вестись в сотрудничестве со специализированным тактическим подразделением, название которого пока не разглашается.



Прежде чем перейти к серийному производству, компания Fering намерена изготовить опытные образцы для оценки. Следует отметить, что военная модификация будет выпускаться параллельно с гражданскими версиями.



Разработанный под руководством Бена Скотта-Геддеса, бывшего инженера Ferrari и McLaren, Fering Pioneer отличается компактными размерами, напоминающими стандартный вэн. Его длина составляет 5526 мм, ширина - 2000 мм, а регулируемая высота - от 1974 мм до 2354 мм.



Если углубиться в технические характеристики, то в конструкции Pioneer использованы передовые материалы и технологии, применяемые в производстве суперкаров, благодаря чему его сухая масса составляет около 1500 кг. Его основу составляет алюминиевая пространственная рама, дополненная композитными элементами и прочными тканевыми внешними панелями, что обеспечивает достойную грузоподъемность в 1 500 кг.



Pioneer демонстрирует впечатляющие внедорожные способности: он способен преодолевать броды глубиной до 1400 мм, уклоны до 60%, углы поворота до 50°, преодолевать подъемы со ступеньками до 500 мм.



Этот электрический полноприводный автомобиль развивает максимальную скорость 125 км/ч и обеспечивает максимальный крутящий момент 600 Нм. Он приводится в движение двумя электродвигателями, в которых вместо традиционных литий-ионных батарей используются литий-титановые оксидные элементы, рассчитанные на работу в сложных погодных условиях. Кроме того, в нем установлен трехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания объемом 800 куб. см, работающий на биодизельном топливе и выполняющий роль бортового многотопливного генератора мощностью 70 кВт.



Этот генератор не только питает двигатели, но и подзаряжает аккумулятор во время работы, обеспечивая оптимальную производительность, особенно при выполнении сложных задач, таких как подъем на холм. Впечатляет то, что благодаря такой установке Pioneer обладает необычайной дальностью хода в 7000 км (при использовании баков увеличенного объема) и способностью бесшумно двигаться на расстоянии до 80 км.













