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В апреле произойдет уникальное солнечное затмение
25.03.2024 11:05 Алина Груднева

В апреле произойдет уникальное солнечное затмение

В апреле произойдет уникальное полное солнечное затмение, но насладиться этим явлением смогут лишь в Северной Америке.

По данным издания Space, это случится 8 апреля.

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По мнению астрономов, в течение нескольких дней после полного солнечного затмения будет происходить корональный выброс массы.

Предполагается, что солнечные протуберанцы - петли из плазмы - могут иметь размер, который будет превышать размер Земли.
 

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