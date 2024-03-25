



В апреле произойдет уникальное солнечное затмение

В апреле произойдет уникальное полное солнечное затмение, но насладиться этим явлением смогут лишь в Северной Америке.



По данным издания Space, это случится 8 апреля.



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По мнению астрономов, в течение нескольких дней после полного солнечного затмения будет происходить корональный выброс массы.



Предполагается, что солнечные протуберанцы - петли из плазмы - могут иметь размер, который будет превышать размер Земли.

