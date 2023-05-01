



Устойчивые к антибиотикам бактерии обнаружены в облаках – исследование

Канадские и французские ученые обнаружили в облаках устойчивые к антибиотикам бактерии., то есть они могут передвигаться на большие расстояния, пишет Science Alert.



Обычно бактерии живут на растениях или почве, но недавнее исследование обнаружило, что в облаках их не меньше, чем на поверхности Земли.

Об этом узнали благодаря образцам со станции исследования атмосферы, расположенной на высоте 1465 м над уровнем моря на вершине спящего вулкана Пюи-де-Дом в центральной Франции.



В облаках содержалось от 330 до 30 000 бактерий на миллилитр воды, в среднем около 8 000. Среди них идентифицировали 20 800 копий генов резистентности. По оценкам исследователей, от 5 до 50 процентов таких бактерий могут быть живыми и потенциально активными.



Организации здравоохранения неоднократно предупреждали, что распространение устойчивых к антибиотикам бактерий является основной санитарной проблемой во всем мире. Это осложняет, а иногда и делает невозможным лечение определенных бактериальных инфекций.



Теперь учёные стремятся ограничить распространение генов резистентности бактерий. Для этого им нужно выяснить, как и откуда микроорганизмы попадают в облака.