Уникальное открытие: телескоп "Джеймс Уэбб" заметил две галактики

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" выявил две новые галактики.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным NASA, одна из галактик может оказаться самой древней и далекой из известных на сегодняшний день.

По версии ученых, она образовалась через 350 лет после Большого взрыва. Она находится на расстоянии в 350 млн световых лет от Земли. Ее назвали GLASS-z12.

Вторая галактика сформировалась примерно через 450 млн лет после первой.

"Возможно, телескоп уже обнаружил или еще найдет более старые галактики. Нужно еще изучить все данные, но могу сказать, что мы до сих пор точно не знаем, когда и как появились во Вселенной самые первые звезды и галактики. У нас есть только предположения, но телескоп Уэбб скорее всего даст ответ на эти вопросы", — сказала Джейн Ригби из NASA.

"This is a whole new chapter in astronomy."



Webb researchers found 2 early galaxies, one of which may contain the most distant starlight ever seen. These 2 unexpectedly bright galaxies could fundamentally alter what we know about the very first stars: https://t.co/1MrIy1TAkL pic.twitter.com/TI1ZpFWJPG