



Ученые выяснили, с чем связано резкое сокращение популяции белых медведей

Резкое сокращение численности белых медведей напрямую связано с выбросами парниковых газов.



Об этом говорится в результатах исследования ученых из Вашингтонского университета, которые были опубликованы в научном журнале Science.



По прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия белые медведи и их детеныши столкнутся с голодом, поскольку выбросы парниковых газов ускоряют таяние арктических льдов.



По словам профессора и одного из авторов исследования Сесилии Битц, эти особи охотятся на тюленей, которые являются их основным источником пищи в арктических льдах. Таяние льда означает, что медведям будет труднее найти еду, и они будут голодать, что увеличивает риск смерти и ограничивает способность выращивать детенышей.



"На самом деле все дело в том, насколько быстро мы производим выбросы. Чем больше происходит выбросов вредных веществ, тем больше пострадают белые медведи", - сказала она.