



Ученые ввели новые единицы измерений: Земля весит 6 роннаграммов

Ученые и представители правительств разных стран, которые собрались на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в Версальском дворце, недалеко от Парижа, проголосовали за принятие новых метрических префиксов в Международной системе единиц СИ, пишет ScienceAlert.



СИ, созданная в 1960 году, призвана стандартизировать всю метрическую систему. Для выражения больших или наоборот маленьких величин используют префиксы для единиц измерения. За 60 лет выросла потребность в появлении в новых префиксах для известных величин измерения, ведь наука не стоит на месте и требуются обозначения для огромных величин или же очень маленьких значений.



Теперь в СИ появились префиксы ронна и кветта – для обозначения больших величин), а также ронто и квекто – для обозначения очень малых величин. Например, 1 роннаметр – это единица с 27 нулями, а кветтаметр – это единица с 30 нулями.



"Измерения объема данных в йоттабайтах достигло предела, их намного больше. С другой стороны, сверхмалые величины появились в том числе и в физике элементарных частиц. И для них также нужны новые значения", — говорит Ричард Браун из Национальной физической лаборатории Великобритании.



По словам Брауна, новые префиксы можно использовать для любых величин. Ученые посчитали, что наша планета весит, казалось бы, всего 6 роннаграммов, но на самом деле это шестерка с 27 нулями после нее.



Ученые считают, что новые префиксы помогут удовлетворить растущую потребность в больших значениях на следующие примерно 25 лет.