



Привычки сна собак и людей с деменцией имеют поразительное сходство

Исследователи обнаружили, что у собак могут быть те же нарушения сна, что и у людей, когда они страдают от болезни Альцгеймера или деменции.



Ранним признаком болезни Альцгеймера является нарушение режима сна. Считается, что многие проблемы, связанные со сном, от дневной сонливости, продолжительного бодрствования до пробуждения посреди ночи, связаны с повреждением областей мозга, регулируемых сном. Однако эти закономерности основаны не только на человеческом мозге, но также могут быть идентифицированы у собак.



Новое исследование, опубликованное в Frontiers in Veterinary Science, показало, что такое же сокращение времени сна и мозговых волн может происходить у собак с деменцией, из-за чего они спят менее глубоко.



“Наше исследование является первым, в котором оценивается связь между когнитивными нарушениями и сном с использованием полисомнографии — той же методики, которая используется в исследованиях сна у людей — у старых собак”, — заявила доктор Наташа Олби, профессор ветеринарной неврологии и нейрохирургии в Университете штата Северная Каролина и старший автор исследования.



Доктор Олби и ее команда изучили более 25 пожилых собак обоих полов в возрасте от 10 до 16 лет. Владельцев попросили ответить на вопросы о своих питомцах и оценить их симптомы в зависимости от тяжести. Были ли они дезориентированы, плохо общались или сталкивались с несчастными случаями внутри? Собак также обследовали на наличие сопутствующих ортопедических, неврологических, биохимических и физиологических заболеваний.



После серии когнитивных тестов на собаках-компаньонах, которые измеряли внимание, память и контроль, включая задание, которое требовало от них обхода, чтобы перекусить с другой стороны, эти щенки смогли проявляют свою когнитивную гибкость.



Собаки вздремнули в середине дня в “клинике сна”, в которой измерялись их мозговые волны, а также движения мышц, сердца и глаз. Эти тесты обычно длились несколько часов, но их прекращали, если собака беспокоилась или хотела уйти. Большинство собак (93%) впадали в состояние сонливости, 86% — в медленный сон и 54% — в циклы быстрого сна.



Эти результаты показали, что собакам с деменцией было труднее заснуть, и они проводили меньше времени во сне в любом цикле. Собаки с плохой памятью также показали, что они спали менее глубоко во время тех же тестов.



Результаты показали, что собакам с более высокими показателями деменции и собакам, которые хуже справлялись с задачей обхода, требовалось больше времени, чтобы заснуть, и они тратили меньше времени на сон, и это было верно как для медленного, так и для быстрого сна.



“У людей медленные мозговые колебания характерны для SWS и связаны с активностью так называемой “глимфатической системы”, транспортной системы, которая удаляет белковые отходы из спинномозговой жидкости, — сказала Олби. - Уменьшение медленных колебаний у людей с болезнью Альцгеймера и связанное с этим уменьшение удаления этих токсинов связано с их плохой консолидацией памяти во время глубокого сна”.







