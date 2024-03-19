



Ученые ответили, помогают ли фильмы с субтитрами учить язык

Фильмы с субтитрами действительно помогают в изучении иностранного языка, а не мешают в восприятии, как считают многие.



По данным журнала System, к такому выводу пришли американские исследователи из Мэрилендского университета в Колледж-парке и Школы Святого Луки.



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В исследовании участвовали 287 студентов из Турции и Китая, которые слушали лекцию в формате TED Talks на английском языке и отвечали на содержание урока. Они владели языком на среднем уровне.



Испытуемые были поделены на три группы. Первая смотрела видео в замедленном режиме, вторая – в ускоренном, а третья – оригинал. У всех участников исследования была возможность смотреть видео с субтитрами или без них.



После этого студенты отвечали на вопросы. Восемь из них были связаны с содержанием, а еще три – со скоростью воспроизведения. По словам испытуемых, субтитры помогли им лучше понять содержание видео, при чем, это не зависело от уровня владения языком. Просмотр в замедленном режиме помогал еще больше.