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Ученые: грозы могут ускорить климатический кризис
21.09.2023 13:49 Алина Груднева

Ученые: грозы могут ускорить климатический кризис

Усиление грозовой активности во всем мире может ускорить климатический кризис. 

По данным онлайн-журнала ISRAEL21c, к такому выводу пришли израильские исследователи.

Ученые обнаружили статистическую связь между количеством гроз и образованием перистых облаков, состоящих из кристаллов льда. Данные были собраны по всему миру в течение шести лет  с помощью спутника НАСА ISS-LIS. 

По словам исследователей, перистые облака существенно влияют на климат, действуя как одеяло, окутывающее атмосферу Земли, повышая ее температуру. 

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