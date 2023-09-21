



Ученые: грозы могут ускорить климатический кризис

Усиление грозовой активности во всем мире может ускорить климатический кризис.



По данным онлайн-журнала ISRAEL21c, к такому выводу пришли израильские исследователи.



Ученые обнаружили статистическую связь между количеством гроз и образованием перистых облаков, состоящих из кристаллов льда. Данные были собраны по всему миру в течение шести лет с помощью спутника НАСА ISS-LIS.



По словам исследователей, перистые облака существенно влияют на климат, действуя как одеяло, окутывающее атмосферу Земли, повышая ее температуру.