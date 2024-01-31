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Ученые бьют тревогу: смертоносный птичий грипп добрался до пингвинов
31.01.2024 11:15 Алина Груднева

Ученые бьют тревогу: смертоносный птичий грипп добрался до пингвинов

Пингвины недалеко от Антарктиды заразились птичьим гриппом, из-за которого погибли уже более 200 птенцов и взрослых особей.

По данным Reuters, об этом сообщает Научный комитет по антарктическим исследованиям у папуасских пингвинов.

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Выявление смертельного типа птичьего гриппа крайне обеспокоило ученых, поскольку этот опасный вирус  может распространиться среди огромных колоний пингвинов в Антарктиде.

Но есть и надежда на то, что он не распространится. Дело в том, что папуасские пингвины редко путешествуют между Фолклендскими островами.  Ученые также обеспокоены судьбой других морских видов, особенно, морских котиков.

"Это особенно тревожно, потому что в Южной Георгии проживает 95% мировой популяции антарктических морских котиков. Если эта популяция исчезнет, вид окажется в критической ситуации", - сказано в сообщении.

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