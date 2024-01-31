



Ученые бьют тревогу: смертоносный птичий грипп добрался до пингвинов

Пингвины недалеко от Антарктиды заразились птичьим гриппом, из-за которого погибли уже более 200 птенцов и взрослых особей.



По данным Reuters, об этом сообщает Научный комитет по антарктическим исследованиям у папуасских пингвинов.



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Выявление смертельного типа птичьего гриппа крайне обеспокоило ученых, поскольку этот опасный вирус может распространиться среди огромных колоний пингвинов в Антарктиде.



Но есть и надежда на то, что он не распространится. Дело в том, что папуасские пингвины редко путешествуют между Фолклендскими островами. Ученые также обеспокоены судьбой других морских видов, особенно, морских котиков.



"Это особенно тревожно, потому что в Южной Георгии проживает 95% мировой популяции антарктических морских котиков. Если эта популяция исчезнет, вид окажется в критической ситуации", - сказано в сообщении.