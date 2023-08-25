



У берегов Португалии нашли мумифицированных пчел времен царя Соломона

У берегов Португалии найдены коконы мумифицированных пчел Eucera, живших 3000 лет назад . Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в рецензируемом научном журнале Papers in Paleontology.



Мумифицированные пчелы относятся примерно ко времени преемственности царя Соломона к монархии Давида.



“Степень сохранности этих пчел настолько исключительна, что нам удалось идентифицировать не только анатомические детали, определяющие тип пчелы, но также ее пол и даже запас монофлоральной пыльцы, оставленной матерью, когда она строила кокон”, - говорит Карлос Нето де Карвалью, научный координатор Геопарка Натуртехо



Судя по всему, пчелы умерли еще внутри своих коконов, из которых они вылупились, и разложились уникальным образом, в результате чего скелеты насекомых остались совершенно невредимыми - процесс, который обычно происходит быстро из-за органических соединений, обнаруженных в их телах.



Исследователи обнаружили тысячи таких коконов на квадратный метр. Некоторые окаменелые коконы датируются 100 миллионами лет назад в летописи окаменелостей, но до сих пор ни один из них не был найден.



