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Tesla отзывает около 200 тысяч машин из-за неисправности
26.01.2024 17:24 Алина Груднева

Tesla отзывает около 200 тысяч машин из-за неисправности

Компания Tesla объявила об отзыве почти 200 тысяч автомобилей моделей S, X и Y 2023 года выпуска в США.

По данным информагентства Reuters, об этом сообщили в Национальной администрации по безопасности дорожного движения.

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Причиной отзыва такого количества автомобилей назвали сбой в работе программного обеспечения.
 
Уточняется, что неисправность может ухудшить видимость для водителя и увеличить риск аварии во время движения задним ходом.

 

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