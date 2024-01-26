



Tesla отзывает около 200 тысяч машин из-за неисправности

Компания Tesla объявила об отзыве почти 200 тысяч автомобилей моделей S, X и Y 2023 года выпуска в США.



По данным информагентства Reuters, об этом сообщили в Национальной администрации по безопасности дорожного движения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Причиной отзыва такого количества автомобилей назвали сбой в работе программного обеспечения.



Уточняется, что неисправность может ухудшить видимость для водителя и увеличить риск аварии во время движения задним ходом.



