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Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал уникальное открытие
27.07.2023 14:14 Алина Груднева

Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал уникальное открытие

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил водяной пар на скалистой планете, расположенной в 370 световых годах от Земли.

Об историческом открытии сообщили в NASA.

Водяной пар выявлен во внутреннем диске планетарной системы PDS 70, который отделен от внешнего диска восемью миллиардами километров. Молекулы воды находятся там, где могут формироваться планеты, похожие на Землю.

Это первое открытие воды в земной области диска, где расположены две или более протопланеты. Возраст системы PDS 70 составляет примерно 5,4 млн лет.

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