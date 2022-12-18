



Супер-Земля: найдены две планеты с водой

Ученым удалось обнаружить две планеты с водой, размер каждой из которых немного превышает размер Земли.

По данным Space, в этом исследователям помог космический телескоп "Кеплер".

Он выявил три планеты, вращающиеся вокруг звезды Kepler-138, из которых две могут быть "водными мирами". Приблизить их изображение канадские ученые смогли с помощью космического телескопа Хаббл.

Kepler-138c и Kepler-138d с водой по размеру немного превосходят Землю, а Kepler-138b - Марс.

Ученый Бьорн Беннеке из Монреальського университета пояснил, что ранее предполагалось, что супер-Земли состоят лишь из металлов и камня. Потому полученные снимки Kepler-138c и Kepler-138d являются открытием, ведь на них есть вода.

Температура на их поверхности составляет чуть больше 100 градусов Цельсия.