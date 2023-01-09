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Стало известно, где могут рухнуть обломки спутника NASA
09.01.2023 10:58 Алина Груднева

Стало известно, где могут рухнуть обломки спутника NASA

Обломки выведенного из эксплуатации спутника NASA для оценки радиационного баланса Земли, вероятнее всего, рухнут в районе Корейского полуострова.

Об этом утром, 9 января, сообщило министерство науки Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, ожидается, что большая часть спутника сгорит во время входа в атмосферу, однако некоторые компоненты все же упадут на Землю. 

Жителей Корейского полуострова призвали соблюдать осторожность. По данным NASA, риск нанесения повреждений из-за падения обломков является очень низким.

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