Система ПВО SPYDER All in One прошла успешные испытания, заявляет Rafael

Израильский оборонный подрядчик Rafael заявил, что успешно испытал новую конфигурацию своей передовой системы ПВО малой и средней дальности SPYDER, которая включает все компоненты, установленные на одной платформе.



Конфигурация, получившая название SPYDER All in One, включает в себя пусковую установку ракеты, систему управления и встроенный радар.

По словам Rafael, она может быть развернута как в составе существующей батареи SPYDER, так и использоваться самостоятельно.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В ходе испытаний, проведенных на прошлой неделе, система сбила беспилотник, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные компанией.

SPYDER - это система, разработанная компанией Rafael, которую Израиль экспортирует в другие страны и не использует самостоятельно, в отличие от "Железного купола".