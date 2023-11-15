



Робот-химик с ИИ знает, как получить на Марсе кислород – видео

Ученые сообщили о прорыве в создании катализаторов для получения кислорода из воды на Марсе. Робот-химик с искусственным интеллектом был задействован в проекте, используя породы из марсианских метеоритов. Это показали результаты последнего исследования, опубликованного в журнале Nature Synthesis.



С учетом будущих миссий на Красную планету, где кислород будет необходим для дыхания астронавтов и в качестве топлива, ученые применили технологии искусственного интеллекта для создания эффективных катализаторов. В эксперименте использовались пять категорий марсианских метеоритов, и робот-химик отсканировал их, выявив более 3,7 миллиона молекул.



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В течение шести недель робот-химик синтезировал и протестировал 243 молекулы без вмешательства человека. Лучший катализатор, найденный роботом, успешно расщеплял воду при экстремально низких температурах, сравнимых с условиями на Марсе.



Один из авторов исследования Цзюнь Цзян выразил надежду на будущее использование созданных катализаторов для производства кислорода на Марсе. Ученые теперь стремятся проверить работоспособность искусственного интеллекта в марсианских условиях, где атмосфера и другие параметры отличаются от земных.





