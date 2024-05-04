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Видео дня: удар молнии в вулкан в Гватемале
04.05.2024 10:50 Алина Груднева

Видео дня: удар молнии в вулкан в Гватемале

В сети стало вирусным видео, на котором зафиксирован момент удара молнии в вулкан Фуэго в Гватемале.

"Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Вашингтоне предупредил о шлейфе вулканического пепла, который поднялся примерно на высоту 5 200 м", - сообщает Volcanodiscovery.

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В 2018 году извержение этого вулкана привело к гибели 215 человек. Многие пропали без вести. Тогда пострадала община Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле. 

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