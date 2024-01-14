



РФ использует в Украине комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии

Российские военные используют в Украине принятый на вооружение в 2020 году комплекс звукометрической артиллерийской разведки "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ.



Информацию об этом подтвердили в МО РФ.



Россияне хвастаются, что "Пенициллин" может засечь, в том числе при плохой погоде, выстрел орудия на дальности до 50 км из-за высокой чувствительности звуковых датчиков.



Основной функцией комплекса является фиксация звуковых волн, которые фиксируются датчиками, расположенными на удалении от аппаратной.



Шумоизмерительная система работает в режиме пассивного радиоизлучения. Сам "Пенициллин" состоит из четырех звукотепловых локаторов, стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля.