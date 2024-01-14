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РФ использует в Украине комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии
14.01.2024 15:48 Алина Груднева

РФ использует в Украине комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии

Российские военные используют в Украине принятый на вооружение в 2020 году комплекс звукометрической артиллерийской разведки "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ.

Информацию об этом подтвердили в МО РФ.

Россияне хвастаются, что "Пенициллин" может засечь, в том числе при плохой погоде, выстрел орудия на дальности до 50 км из-за высокой чувствительности звуковых датчиков. 

Основной функцией комплекса является фиксация звуковых волн, которые фиксируются датчиками, расположенными на удалении от аппаратной. 

Шумоизмерительная система работает в режиме пассивного радиоизлучения. Сам "Пенициллин" состоит из четырех звукотепловых локаторов, стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. 

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