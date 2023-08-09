



Раскопки Храма Гроба Господня: найдены исторические сокровища

По данным Custodia Terrae Sanctae, которая курирует христианские святыни в Израиле, эксперты из Рима завершили археологические работы в одной из самых уязвимых частей храма Гроба Господня. Археологи из Департамента древностей Римского университета Ла Сапиенца раскопали территорию вокруг Святой Кувуклии, или главной скинии, в рамках двухлетней реставрации и археологических раскопок стоимостью 41 миллион шекелей (11 миллионов долларов).



Христианская религия гласит, что Иисус был распят римлянами недалеко от городских стен, существовавших 2000 лет назад, и похоронен в пещерной гробнице поблизости. Кувуклия построена на месте пещеры, где, как считается, был похоронен Иисус.



Археологи работали круглосуточно семь дней и семь ночей, с 20 по 27 июня, раскапывая территорию перед Кувуклией. Самые последние раскопки выявили больше информации о раннехристианской планировке Кувуклии, части которой датируются 4 веком. Под одной из плит перекрытия археологи обнаружили клад монет чеканки времен римского императора Валента (364-378).



Другие интересные находки включают фрагмент облицовки стены, покрытый граффити 18-го века на разных языках, включая греческий, латинский и армянский.



Храм Гроба Господня был построен примерно в 330 году нашей эры, после того как император Константин принял христианство, а его мать Елена отправилась в Святую Землю, чтобы найти места, связанные с Иисусом. Она заказала монументальные церкви, в том числе Храм Гроба Господня, который считается местом распятия и погребения Христа.



До этого, вероятно, это было место паломничества первых христиан. Археологи также обнаружили на этом месте надписи на латыни, датированные до строительства церкви, что еще раз указывает на то, что это место, возможно, уже имело религиозное значение для христиан.



Но до того, как церковь была построена, начиная с 330 г. н.э., это был языческий храм. Римляне преследовали раннехристианскую общину, и император Адриан решил, что это место идеально подходит для храма Юпитера или Венеры.



Персидские захватчики сожгли церковь в 614 году, а в 1009 году она была вновь разрушена халифом аль-Хакимом, преследовавшим иудеев, христиан и даже единоверцев-мусульман. Крестоносцы восстановили церковь в 12 веке и придали храму Гроба Господня его нынешний вид.



С 1852 года в этом месте сохраняется статус-кво, регулируемое жестким соглашением о разделении власти между различными христианскими конфессиями. Ключи от храма доверены мусульманской семье и передаются из поколения в поколение вот уже как минимум 800 лет .



В соответствии с договоренностью, различные конфессии проводили небольшие ремонтные работы в находящихся под их контролем часовнях, но коллективные действия по поддержанию общих территорий часто оказывались труднодостижимыми. Тревожный звонок прозвучал в 2015 году, когда израильские власти ненадолго закрыли Кувуклию, посчитав ее небезопасной.



Известняково-мраморная структура Кувуклии нуждалась в срочном внимании после многих лет воздействия факторов окружающей среды, таких как вода, влажность и дым от свечей.



Различные христианские конфессии объединились в 2016 году, чтобы восстановить Святую Кувуклию, что стало первой масштабной реставрацией после пожара 1808 года. Отреставрированная Кувуклия открылась для публики год спустя.



Реставрация выявила необходимость дальнейшего ремонта, включая срочные работы на полу базилики. Пол площадью 1200 квадратных метров будет ремонтироваться поэтапно, чтобы можно было продолжать богослужения и посещения. Ремонт будет финансироваться за счет пожертвований и, как ожидается, будет завершен в мае 2024 года, в зависимости от того, что найдут археологи.

