



Прорыв: марсоход Perseverance произвел кислород, пригодный для человека

Марсоход NASA Perseverance в ходе первого в своем роде эксперимента произвел достаточно кислорода, чтобы поддерживать жизнь астронавта в течение трех часов или маленькой собаки - на 10 часов.



Аппарат, приземлившийся на Красной планете в феврале 2021 года, произвел 122 грамма кислорода с помощью своего устройства Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), которое генерировало этот элемент путем преобразования углекислого газа.



"Впечатляющие характеристики MOXIE показывают, что из атмосферы Марса можно извлекать кислород, который мог бы помочь поставлять воздух, пригодный для дыхания, или ракетное топливо для будущих астронавтов", — рассказало заместитель главы NASA Пэм Мелрой.



Ученые утверждают, что испытав эту технологию в реальных условиях стали на шаг ближе к будущему, в котором астронавты смогут жить на Красной планете.