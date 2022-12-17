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Производство э/э из возобновляемых источников в этом году в ФРГ возросло
17.12.2022 22:25 Юлия Фрилис

Производство э/э из возобновляемых источников в этом году в ФРГ возросло

Производство электроэнергии из возобновляемых источников в этом году в Германии возросло, но до сих пор не достигло желаемого порога, необходимого, чтобы к 2030 году реализовать цель производить 80% электроэнергии из ВИЭ.

Ожидается, что по итогам 2022 года электроэнергия, произведенная из ВИЭ, будет составлять в Германии около 46% по сравнению с 41% годом ранее.

Теперь потребность в возобновляемых источниках энергии стала для страны еще более острой из-за сокращения российского импорта ископаемого топлива после вторжения России в Украину.

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