



Производство э/э из возобновляемых источников в этом году в ФРГ возросло

Производство электроэнергии из возобновляемых источников в этом году в Германии возросло, но до сих пор не достигло желаемого порога, необходимого, чтобы к 2030 году реализовать цель производить 80% электроэнергии из ВИЭ.



Ожидается, что по итогам 2022 года электроэнергия, произведенная из ВИЭ, будет составлять в Германии около 46% по сравнению с 41% годом ранее.



Теперь потребность в возобновляемых источниках энергии стала для страны еще более острой из-за сокращения российского импорта ископаемого топлива после вторжения России в Украину.