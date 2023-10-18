



Последователи Дарвина расширяют его теорию

Теория эволюции Чарльза Дарвина на этой неделе практически получила новое развитие.



Девять ученых из Корнелльского университета взяли за основание “происхождение видов” Дарвина, где тот говорил что индивид со временем меняется, приобретая те или иные признаки способствующие выживанию и размножению.



Итак, команда ученых решила расширить теорию Дарвина, но уже предложив в роли объектов атомы, минералы, атмосферы планет, звезды и так далее.



По сути человечество могло бы получить новый взгляд на развитие космоса таким образом. Такой подход можно применять как к живым, так и к неживым системам.



Команда исследователей обратила внимание на то, что субъекты эволюции всегда коммуницируют между собой путем информационных строительных блоков - атомов или клеток. В свою очередь клеточная мутация порождает последующие прототипы, вбирая в себя все полезные функции.