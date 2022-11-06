



После аварии на шахте в ЮАР: золотую реку отходов видно даже из космоса

Золотую реку из токсичных отходов, которая появилась после аварии на шахте в ЮАР, видно даже из космоса.



11 сентября дамба на алмазном руднике в Ягерсфонтейне, Южная Африка, рухнула, выпустив поток горнодобывающих отходов - "хвостов". В результате трагедии три человека погибли и около 40 получили ранения. Наводнение также разрушило десятки домов.



Как пишет Live Science, "хвосты" представляют собой мутную смесь пыли, щебня, воды и других побочных продуктов, оставшихся после добычи полезных ископаемых.



Спутниковый снимок, сделанный 4 октября спутником Landsat 9 показывает золотую реку грязи, которая осталась после того, как "хвосты" утекли из шахтерского городка и в конечном итоге высохли.





